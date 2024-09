Cali en el radar del mundo: el efecto de la visita de Harry y Meghan con sus mensaje de inclusión y solidaridad

Hace cuatro años, Harry y Meghan saltaron a las primeras planas del mundo por su escandaloso retiro como miembros en funciones de la monarquía británica, la más prestigiosa y conocida del planeta. Eso significaba que ya no representarían más a la entonces reina Isabel II, abuela de Harry, ni a la Corona, en instancias oficiales, diplomáticas o benéficas, por lo cual recibían un sueldo. Tras su abrupta partida, el príncipe y la actriz estadounidense conservaban el título de duques de Sussex, que la monarca les concedió cuando se casaron en 2018, pero no el tratamiento de altezas reales.

Él fue despojado de los rangos militares que alcanzó en diez años de carrera en el ejército y el patronazgo de organizaciones solidarias, algunas de las cuales contaron con la protección de su madre, la inolvidable Lady Di, fallecida hace 27 años. Así mismo, las relaciones con los Windsor quedaron fracturadas, al punto que hoy la prensa británica sostiene que el rey Carlos, padre del duque y quien lucha contra el cáncer, no recibe sus llamadas, ofendido porque ventilaron las intimidades del clan real en público, a través de su explosiva entrevista a Oprah Winfrey, un documental en Netflix (firma para la cual trabajan) y el volumen de memorias Spare o En la sombra, como se tituló en español, el libro de no ficción mejor vendido de la historia.

Visitas reales

El príncipe Felipe, abuelo de Harry, llegó en representación de la reina en 1962. Once años más tarde, su hija Ana hizo escala en el país durante su viaje de bodas por el mundo con su esposo, el capitán Mark Phillips. Ese mismo año, decepcionado por su primera ruptura con la hoy reina Camilla, el rey Carlos, en ese momento príncipe de Gales, desembarcó como miembro de la Armada Real en Cartagena, donde fue fotografiado en la playa con María Victoria de Zubiria Piñeres, hija del gobernador de Bolívar, Álvaro de Zubiría. Tiempo después, siendo el soltero más codiciado del jet set, salió con una linda vallecaucana, María Eugenia Garcés Echavarría. Carlos volvió, esta vez en visita oficial y con Camilla, en 2014. Y más recientemente estuvo aquí Sophie, duquesa de Edimburgo, cuñada del rey.

Harry y Megan no vinieron en representación del trono sino en nombre propio, bajo ese rol de filántropos en el que quieren afincarse desde su Fundación Archewell. | Foto: Archewell Foundation via Getty I

La diferencia es que Harry y Meghan no vinieron en representación del trono, sino en nombre propio, bajo ese rol de filántropos en el que quieren afincarse a través de su Fundación Archewell, que ha recaudado unos 15 millones de dólares. Como todo lo que la pareja hace, el plan despertó controversia apenas fue anunciado. El Daily Mail, enemigo de los duques, que lo han vencido en los estrados judiciales, cuestionó si estarían a salvo en el país, al que un exescolta real calificó como “uno de los más peligrosos, si no el más peligroso del mundo”.

Sin embargo, una vez más Colombia demostró que afronta con valor la adversidad y sabe recibir con hospitalidad, eficiencia y dignidad a los huéspedes ilustres. En ello, Cali cerró con broche de oro, al ser la última parada del programa de cuatro días, que incluyó además a Bogotá y Cartagena. Para la muestra, hoy el nombre de la ciudad circula por el mundo, en particular gracias al emocionante momento (quizá el más vibrante de la visita) en que, con su muy buen español, Meghan tradujo el mensaje de agradecimiento de su marido durante el Festival Petronio Álvarez. Los Sussex tomaron viche, bailaron al son de los aires nacionales y vivieron de cerca la herencia afro, de la cual Meghan también es partícipe, pues, por el lado de su madre, Doria Ragland, proviene de esclavos estadounidenses.

Pasadas estas alegres estampas, que seguirán siendo promocionadas en profusión por la prensa de todo el planeta durante mucho tiempo, no faltaron los cuestionamientos a la presencia de los duques, a veces influenciados por las rencillas políticas. La discusión se volvió a encender hace poco, cuando se conoció que la visita le costó al país 244 millones de pesos, aunque su Fundación Archewell corrió con los gastos de desplazamiento, como lo informó la oficina de la vicepresidenta, Francia Márquez. De ella, precisamente, fue la idea del periplo. Según el diario The Times, el más influyente del Reino Unido, en principio, la idea de Márquez fue invitar a Meghan, pues reconoció en ella un ejemplo para las jóvenes y mujeres afrodescendientes, objeto de las causas sociales que ha liderado. Pero los duques prefieren no viajar en solitario cuando se trata de su fundación y Harry se sumó al programa.