Édgar Serrano, el maestro de los títeres que mantiene viva la magia del teatro

Durante una visita a Bogotá, unos aplausos que provenían del interior de la Fundación Rafael Pombo le cambiaron la vida. “Vi las puertas de aquel teatro abiertas y me atreví a entrar, grande fue mi sorpresa al ver cómo un centenar de personas estaban concentradas viendo una función de títeres, fue impactante, como si algo dentro de mí estuviera dormido y despertara de repente”, recordó. Ese encuentro, inspirador, lo impulsó a fundar en 1999 el Grupo Artístico Arlequín, una iniciativa que más adelante se convirtió en un referente nacional. Sin embargo, fue hasta 2004 que logró comprar un lote en el municipio de Los Patios. Con tiempo y esfuerzo lo adecuó hasta convertirlo en el Teatro de Títeres Arlequín.

Hoy la ‘escuela Serrano’ es un modelo por seguir para diversos grupos de titiriteros de la región que reconocen en su labor un camino seguro para alimentar el quehacer cultural del departamento y promover el arte. “Para mí los títeres son como mis hijos silenciosos; nada me piden, pero todo me lo dan. No vivo de ellos, vivo con ellos”.