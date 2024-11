Fin de semana de película en Villa de Leyva. Estos son los detalles de la gran fiesta del cine

Imaginar la atmósfera de Bajo la arena , un cortometraje colombiano dirigido por Álvaro D. Ruiz, no es difícil: blanquecina y con el mar Caribe al fondo. Su argumento retrata la vida de dos mujeres solitarias que aman a una misma perra. Una border collie cuyo papel define el curso de su historia. Sobre el desenlace, Ruiz dice poco o nada: huye de los spoilers. De forma que podría presumirse que el final será un dolor intenso o un pozo de preguntas.

“El cuento lo encontró un amigo, Camilo Sanabria. Lo leyó y después me lo mostró. Tenía la sensación de que había una película allí. Era muy cinematográfico. Lo leí y me cautivó. El cuento tiene una relación humana muy interesante, un dilema que quise poner en el cine: lo no dicho. Esas cosas que son imposibles de decir, pero que el cine sirve para discutir”, precisó Ruiz.