Hasta Pasto llegarán grupos de todo el mundo para vivir su tradicional festival de teatro. Estos son los detalles

En el municipio de Santuario, Risaralda, 80 mujeres indígenas transgénero recolectan granos de café. Luego de que fueran expulsadas de un resguardo del pueblo Embera, se refugiaron en las exuberantes montañas del Eje Cafetero e hicieron otra vida. Los cafetales se convirtieron en su hogar. En 2023, once de ellas se reunieron para escribir una dramaturgia que detallara sus experiencias y miedos. Así nacieron las “Mariposas del Café”.

“Es un trabajo que no se muestra desde la compasión, sino desde el valor y el aprecio de sus logros. Han supervivido y por eso son mariposas. La obra le muestra al público una realidad que se cuenta desde la poética del teatro y la empatía. No es un espectáculo, porque esto no es una exhibición. Se trata de la convivencia de las mujeres indígenas con la audiencia”, explicó Wilson García, director artístico.