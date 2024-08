El teatro y el circo se toman Bogotá. Así se vive este festival que reúne a más de 350 artistas locales

Para Prada, toda esa trayectoria es importante, pero no tanto. Hay otras cosas que atesora más, como el mantra que aprendió de García y que ahora rige su vida artística: “No es hacer compañías y ganar mucho dinero. Es construir cultura día a día y ser independiente. Es hacer lo que te venga en gana”.

“Nació por un deseo de expresar algo que siempre he visto en mi ser y en mis amigos: la dificultad de expresar amor entre hombres. La montamos con El Escenario, un grupo teatral, y la premisa fue la del hombre que siente pero no puede sentir. Como director siempre he tratado de abordar el proceso artístico desde un reconocimiento propio del actor. Y la obra ataca esa represión de emociones constante que trasciende al actor”, explicó Cubillos.