IPG Mediabrands sigue liderando el el ranking de agencias de medios Recma

Por tercer año consecutivo, las agencias que pertenecen al holding de comunicaciones IPG Mediabrands se mantuvieron en los primeros puestos del ranking Recma, que evalúa a las agencias de medios por niveles de inversión publicitaria, participación en procesos licitatorios, nuevos negocios, perfil de sus líderes, inversión en el equipo entre otros factores cuantitativos y cualitativos. UM se ubicó en el primer lugar con 28 puntos e Initiative en el segundo con 20.

“Posicionarnos en estos lugares no es solo un privilegio sino también un gran compromiso de cara a nuestros clientes y a las marcas con las cuales trabajamos, todo esto gracias a un equipo talentoso, comprometido y profesional, que siempre quiere entender y ponerse en los zapatos de sus clientes”, afirmó Andrea Guzmán, managing director de UM.

Camilo Cristancho, managing director de Initiative, también se refirió al reconocimiento. “Este año pasamos de ser una agencia de alto rendimiento a una agencia dominante, lo que evidencia la evolución que hemos tenido año tras año con nuestros clientes”, afirmó.

“Este logro es un testimonio del arduo trabajo, la dedicación y la excelencia de nuestros equipos, y demuestra nuestro compromiso continuo con la excelencia en la industria publicitaria”, dijo Christian Dieb Faour, CEO IPG Mediabrands Región Andina & Presidente UM Latinoamérica.

Estos no han sido los únicos reconocimientos. UM también fue galardonada en los premios FOMLA (Festival of Media Latin America), que se realizaron el pasado 26 de octubre. La agencia obtuvo un total de ocho premios (7 Oros y 1 Highly Commended) consolidando su posición como referente en el sector de la publicidad en América Latina.

“Estos premios son un reflejo de nuestro compromiso continuo con la innovación, la excelencia en la publicidad y los medios de comunicación. Agradecemos a todo nuestro equipo por su dedicación y esfuerzo incansable, así como a nuestros clientes por su confianza en nuestra agencia”, concluyó Dieb Faour.

Brasil: 5 premios

Best Use Of Technology:

Highly Commended – Bafocalipse by Listerine

Best Use Of Esports And Gaming:

Oro - Mercado Pago in the Metaverse - Mercado Pago

The Bravery Award**

Oro - The Best-seller Constitution - Mercado Libre

Best Music Marketing Campaign**:

Oro - Files of Freedom - Mercado Libre

Best Response Campaign**:

Oro - The Best-seller Constitution - Mercado Libre

Ecuador: 1 premio

Best Distribution And Amplification Of Content:

Oro - Supermercados AKI El Sábado - Supermercados Aki

México: 1 premio

Best Integrated Campaign

Oro - Ahorita Es En 24 Horas - Mercado Libre México

Colombia: 1 premio

Inclusive Campaign Of The Year

Oro El banco Inmoral - Banco de Bogotá