La crisis energética en el Caribe: ¿comer o pagar la luz?

Teniendo en cuenta esta realidad, el consumo de los hogares no es el mismo. “Hoy los hogares de estratos 1 y 2 destinan aproximadamente el 65 por ciento de sus ingresos a costear la tarifa de energía”, reiteró el senador Mauricio Gómez Amín. Desde septiembre de 2021, los hogares y negocios en la costa Caribe han visto un aumento drástico en sus facturas debido a cargos adicionales por inversiones y pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas no técnicas, originadas por accesos no autorizados a las redes, conexiones ilegales, usuarios no registrados y manipulación de equipos de medición, han incrementado el costo del kWh en cerca de 200 pesos, según explicó el congresista Modesto Aguilera.