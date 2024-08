¿Qué nos dicen los sonidos de la naturaleza sobre el medio ambiente en Colombia?

Patrimonio sonoro

Esta labor, según Culasso, ha sido fundamental en la construcción del patrimonio sonoro en Colombia. “Tengo varias de las obras de Mauricio. Él fue un gran precursor. El patrimonio sonoro está desapareciendo y no nos damos cuenta porque no sabemos ni siquiera que existe. Cada vez es más difícil grabar un paisaje auténtico y genuino, sin embargo, es como pintar una hoja en blanco. Es poner los micrófonos y escuchar lo que la naturaleza nos quiera regalar. Lo que grabamos es un patrimonio sonoro natural ”, contó el investigador.

Culasso advirtió que, a pesar de que son muchas las oportunidades del paisaje sonoro como herramienta de estudio y monitoreo de la biodiversidad, hace falta cuidar y comunicar lo que ya existe. “Se debería divulgar más a la ciudadanía. Hay una falta de comunicación asertiva, y al ocurrir esto, no se preserva. No se conserva lo que no se conoce y la población en general no conoce lo que es el patrimonio sonoro. Es un trabajo contracorriente, pero gratificante”, concluyó el uruguayo.