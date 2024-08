Un milagro llamado Rafiki: la historia del primer cóndor incubado artificialmente en Cundinamarca

Si bien la fertilidad no garantizaba la eclosión, sí significaba el paso más grande del momento para la Fundación Parque Jaime Duque desde que entró al Programa Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en 2012. Además, el equipo integrado por Castro, coordinador de Conservación e Investigación de la Fundación, se aferró a una rigurosa rutina para mantener el progreso.

Cada día, durante dos meses, el huevo fue rotado 180 grados, un día a la izquierda, otro día a la derecha, y estuvo sometido a una temperatura de 36,8 grados y a una humedad cercana al 55 por ciento con el objetivo de que perdiera el 14 por ciento de su peso inicial. “Todas las mañanas lo pesábamos a las once. Si había perdido mucho peso, aumentábamos la humedad, si había perdido poquito, la disminuíamos”, recordó Castro, zootecnista bogotano de 32 años.

En cada acción rondaba el miedo de que un segundo huevo no sobreviviera dentro del parque. El accidente de abril de 2023 había ocurrido en el nido de una pareja de cóndores, llamados Chie y Xue, como la luna y el sol en la mitología chibcha. Así los bautizaron al llegar en 2015 para ayudar a repoblar la especie en Colombia. Fueron de los primeros cóndores que recibió la fundación. Llegaron desde el centro de rehabilitación de aves rapaces de Chile, donde los salvaron de morir por envenenamiento, una de las principales causas –al igual que la caza y la baja tasa de reproducción de estos animales– por las que el cóndor está en peligro de extinción y de que en Colombia no haya más de 150 ejemplares.

“Para combatir predadores, los campesinos envenenan carroña. Y los carroñeros como los cóndores no tienen defensas contra el veneno”, advirtió Castro. “En Chile los rescatan, pero no los liberan porque pueden morir en vida silvestre. Ese es el caso de Chie y de Xue. Quedaron con problemas de locomoción y aprendizaje. Pero no perdieron su capacidad reproductiva”.