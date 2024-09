¿Ajá Leo, y hoy qué? Hoy tras la Perla

Hace más de una década, es decir, más de 10 años, apareció una organización llamada TRAS LA PERLA… y entonces yo me imaginaba una cantidad de peladitos, “chinos” como dirían los santandereanos, o niños y niñas como dicen los pro, detrás de una bolita blanca… más parecida a un balón que a una piedra preciosa. Al final, Tras la Perla, con su apoyo a Pescadito, la cuna del fútbol, es algo de eso.

Entonces, la pregunta obligada: ¿ajá Leo, y el Pibe? La respuesta es fácil… el Pibe está ahí, en el estadio Eduardo Santos… con muchos metros de altura, convertido en un sitio turístico obligatorio para Santa Marta y Colombia. El Pibe nos regaló su ser. El Pibe es Santa Marta.

Pero Leo, ¿a qué viene todo este cuento?

Es que luego volví a pensar en TRAS LA PERLA… y me di cuenta de que en su logo… había un hombre apacible que miraba más que un atardecer en la bahía, miraba el morro. Ese morro que he tenido el privilegio único de ver todas las mañanas y todos los atardeceres desde el día que nací… y que me sorprende cada día como si fuera la primera vez que lo viera… entonces entendí que no soy la única… que del morro y su contemplación, estamos enamorados todos los que lo vemos, aunque sea solo una vez. Dios quiere tanto a Santa Marta que nos regaló un ícono… mejor que la Torre Eiffel… y que no nos ha costado nada construir ni mantener.

Este es logo representativo de 'Tras la perla'. | Foto: Tomada de: thehiveexperience.rocks

Volvía a mirar el logo de TRAS LA PERLA y me preguntaba, ¿y por qué ese hombre que mira el morro desde la playa no tiene un bastón… un bastón de guía? Entonces me empecé a reír sola. Nuestro guía siempre ha estado ahí… en el faro que está en el morro; el guía que los samarios, por nacimiento y adopción, necesitamos, está ahí frente a nosotros… y en todos nosotros.

Hoy, a puertas de que Santa Marta cumpla quinientos años de fundada, solo necesitamos hacer un PACTO CON NUESTRO ORIGEN. Y es que la Santa Marta que descubrió Rodrigo de Bastidas sigue estando por descubrir… La maravilla es que cada día llegan Rodrigos de Bastidas de todas partes del mundo… La maravilla es que siguen habiendo muchos Caciques Gaira y Bonda, representados en nuestros hermanos mayores, los mamos de la Sierra Nevada. La maravilla es que hoy hay unos nuevos actores, una raza que surge de ese origen… que somos todos nosotros. La maravilla es que esta es una oportunidad maravillosa de hacer un Pacto con nuestro Origen… Volver a nuestras raíces, conocerlas, entender el ciclo del agua… que al final es el ciclo de la vida.

Esta ciudad es reconocida por su naturaleza. Símbolo de la ciudad es la Sierra Nevada, uno de sus lugares turísticos más populares. | Foto: Niklas - stock.adobe.com

A veces la gente me pregunta por qué hablamos de “Santa Marta, la magia de tenerlo todo”, y hoy, después de leer las crónicas de la conquista, puedo decir con tranquilidad: porque quien nos descubrió, así nos describió… Entonces, no inventemos en abrir o cerrar puertas… Somos lo que somos… si nada es más samario que el morro… no hay duda de que nuestra identidad es el morro… Y que todos vamos a poner el 500%.

Un agradecimiento a Carlos Vives y a la gran mujer que lo acompaña, Claudia Elena Vásquez, por TRAS LA PERLA, por recordarnos que todo esto es nuestro… En el pasado encuentro 20-24 Tras la Perla Summit, Santa Marta, “Carlos Vives propuso a la ciudad retomar ese pacto del origen e inspirarse en esa idea original de la fundación de la ciudad para despertar una mitología propia que permita la unión, la convivencia y el desarrollo de la Santa Marta del presente y del futuro”.

Carlos Vives y Claudia Vásquez, fundadores de ‘Tras la perla’, conozca de que se trata. | Foto: Tomada de: radiohoy.com

Sin lugar a duda, Santa Marta, Colombia, se ha convertido en un destino por excelencia, no solo natural, por su biodiversidad maravillosa en una extensión relativamente pequeña, sino que además es el destino preferido para una segunda vivienda o, en muchos casos, para una primera en el evento del retiro, por su clima maravilloso y beneficioso para la salud, en la combinación única de su ubicación a la orilla del mar, clima seco, con vientos cruzados de la Sierra y el océano. Ir Tras la Perla… más que una opción, es una decisión que no puedes resistir… el riesgo de visitar Santa Marta es quedarse… aquí te esperamos.