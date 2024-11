A lo largo de mi experiencia profesional, he sido testigo del esfuerzo de muchas mujeres para hacerse un espacio en el mundo empresarial. Sin embargo, también he comprobado que el reto de romper el techo de cristal continúa, especialmente, en los roles de liderazgo.

De acuerdo con el “Women in Business 2024”, informe de Grant Thornton, a pesar de los importantes avances, la presencia de mujeres en puestos de alta dirección sigue siendo insuficiente. Este estudio, que analiza a miles de empresas a nivel mundial, revela que el progreso hacia un mundo en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, es lento en diferentes regiones y sectores de la industria.

Y es que en ocasiones, este tipo de situaciones no son tan fáciles de detectar, porque no se derivan de una política corporativa, sin embargo, pueden estar atadas a creencias personales o a contextos culturales complejos. Algunas formas de percibir esas brechas están cuando recibimos un pago menor a nuestros compañeros de trabajo, o no ser tenidas en cuenta para promociones u otras oportunidades de carrera.