Diversidad en la empresa: ¿Por qué el éxito no es solo un asunto de números?

Estamos en un punto de inflexión, las organizaciones que no comprendan la importancia de este cambio se quedarán atrás; vivimos en un mundo que avanza hacia un nuevo estándar, donde las declaraciones de valor vacías ya no son suficientes; la autenticidad es la nueva moneda, y las empresas que no integren la diversidad se arriesgan a perder relevancia. No se trata solo de evitar conflictos reputacionales; es una cuestión de supervivencia en un mercado donde la inclusión es el verdadero motor de la innovación, de la atracción y de la retención del talento clave.