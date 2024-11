Empresas familiares: pilar de estabilidad y generadoras de oportunidades de empleo en Colombia

En el tejido económico de Colombia, las empresas familiares ocupan un lugar central no solo por su capacidad de generar empleo, sino también por la estabilidad y trayectoria de carrera que ofrecen a sus colaboradores. En un país donde la dinámica del mercado laboral puede ser volátil, las empresas familiares se alzan como baluartes de confianza, permitiendo a los trabajadores desarrollar carreras a largo plazo en entornos que promueven el compromiso, la innovación y la lealtad.

La importancia de las empresas familiares en Colombia

| Foto: Getty Images

De primera mano, he visto cómo una empresa puede ser el motor del bienestar de sus colaboradores y sus familias. Este sentido de comunidad y pertenencia es un valor fundamental que difícilmente puede replicarse en corporaciones no familiares. El colaborador no es solo una cifra, sino una parte esencial del éxito y la continuidad de la empresa.