“La diversidad nos enriquece y la inclusión nos fortalece”

El poder transformador de una sociedad verdaderamente inclusiva nos brinda la oportunidad de vivir en un entorno más justo y equitativo. No es solo una cuestión de responsabilidad humana, sino de abrir las puertas de las empresas para ofrecer oportunidades económicas a personas que, a pesar de sus discapacidades, están decididas a cumplir sus sueños y contribuir activamente a la sociedad. En ese orden de ideas, ¿cómo sería el mundo si las personas con discapacidad pudieran desarrollar todo su potencial laboral?

Según cifras de Accenture en su informe, “Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage”, las empresas con prácticas inclusivas tienen 28% más ingresos y el doble de probabilidades de superar a sus competidores en términos de rentabilidad. La inclusión, por tanto, no debe limitarse a la responsabilidad social, sino ser vista como una ventaja competitiva que impulsa la innovación, mejora la cultura organizacional y contribuye a un círculo virtuoso de crecimiento y éxito.