La fuerza laboral de los Centennials

Para esta generación, trabajar ya no se trata solo de cumplir un horario; se trata de encontrar un propósito que los motive. Los Centennials buscan algo más allá del salario: desean trabajos que no solo paguen las cuentas, sino que también tengan un impacto positivo en el mundo. Priorizan la Diversidad, Equidad, Inclusión y Pertenencia, liderando la conversación en torno a estos valores y exigiendo a las empresas que los apliquen no solo en su estructura interna, sino también en la forma en que se relacionan con el mundo.