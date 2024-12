Más allá del dolor: buscando soluciones que van más allá de los medicamentos

El dolor es una experiencia humana universal, tan antigua como la existencia misma. Desde el leve pinchazo hasta el sufrimiento crónico que puede cambiar vidas, el dolor nos acompaña en diferentes etapas, dejando huellas no solamente en el cuerpo, sino también en la mente y el alma. Sin embargo, hay algo profundamente transformador cuando decidimos mirar más allá del dolor. ¿Qué encontramos? ¿Qué puede surgir cuando lo enfrentamos con valentía, lo entendemos desde su raíz y buscamos trascenderlo?

Como médica laboral, he dedicado mi carrera a entender el dolor no solo desde un enfoque físico, sino también desde su impacto emocional y social. Este aprendizaje me ha llevado a liderar REGRESA IPS, una institución que no se centra únicamente en la rehabilitación física y ocupacional, sino que abraza un enfoque integral: mente, cuerpo y alma. Nuestro objetivo es claro y contundente: ayudar a las personas a superar el dolor, recuperar su funcionalidad y, más importante aún, regresar a la vida con plenitud.

terapias de dolor | Foto: Getty Images

El dolor como maestro y no como enemigo

A menudo vemos el dolor como un enemigo a vencer, algo que nos roba la tranquilidad y nos limita. Pero, en mi experiencia, el dolor es más que eso. Es un maestro. Nos obliga a pausar, a escuchar el lenguaje del cuerpo y a buscar soluciones que van más allá de un analgésico. Es un recordatorio de que algo en nosotros requiere atención.

En el ámbito laboral, el dolor toma una dimensión aún más compleja. Las personas con lesiones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no solo enfrentan una lucha física, sino que también deben lidiar con la incertidumbre sobre su futuro laboral, los efectos en su autoestima y las tensiones en sus relaciones personales. Por eso, en REGRESA IPS tratamos el dolor desde un enfoque holístico que incluye terapias físicas, ocupacionales y emocionales. No se trata solo de eliminar el síntoma, sino de entender su origen y trabajar en todos los aspectos de la vida del paciente.

Accidente laboral | Foto: Dattis

Rehabilitación integral: más que sanar, transformar

La rehabilitación integral es el corazón de nuestra labor. En REGRESA IPS, creemos que el proceso de sanación debe trascender el cuerpo. Es una oportunidad para que el paciente se reconecte consigo mismo, descubra su fortaleza interna y encuentre un propósito renovado. Este enfoque abarca tanto el manejo adecuado del dolor farmacológico, como la implementación de técnicas de bienestar que fortalecen la mente y el espíritu.

El objetivo no es simplemente reducir el tiempo de incapacidad o minimizar secuelas. Es empoderar al paciente para que recupere su vida, no solo en términos laborales, sino también en su día a día familiar y social. He sido testigo de cómo personas que llegaron a nuestra institución con dudas y miedos se han levantado más fuertes, más resilientes y con una visión renovada de su futuro.

El impacto más allá del individuo

Cuando una persona supera el dolor, el impacto trasciende su bienestar personal. Las dinámicas familiares se transforman, las relaciones laborales mejoran y, en muchos casos, las empresas también se benefician al ver empleados más motivados y comprometidos. El retorno laboral no es solo un indicador de recuperación, es una declaración de dignidad. Es decir: “Estoy aquí, listo para seguir adelante”.

Además, trabajar con empleadores y líderes organizacionales es clave en este proceso. Un ambiente laboral empático y solidario puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una recaída. Por eso, en mi labor como médica laboral, busco tender puentes entre empleados y empleadores, fomentando espacios donde la comprensión y la colaboración sean la norma.

Captura recortada de compañeros de trabajo usando notas adhesivas en una pared de vidrio durante una reunión | Foto: Getty Images/iStockphoto

Soñar en grande, incluso en el dolor

El dolor tiene el poder de paralizarnos, de hacernos creer que nuestros sueños son inalcanzables. Sin embargo, también puede convertirse en el motor que nos impulsa a soñar en grande. En REGRESA IPS, le recordamos a cada paciente que el dolor no debe ser una cadena, sino un escalón hacia algo mayor.

He visto a personas que llegaron con lágrimas en los ojos y sin esperanza levantarse, reinventarse y construir una vida aún más plena de la que tenían antes de su lesión. Les digo: “Tu sueño no termina aquí. Este es solo un capítulo más”. Es posible avanzar a pesar del dolor. Es posible reconstruir proyectos de vida. Soñar no solo es válido; es necesario porque los sueños son lo que nos mantienen vivos, incluso en los momentos más oscuros.

terapias de movilidad | Foto: Getty Images

Un sueño de rehabilitación sin secuelas

Desde que comencé este camino, he tenido un sueño: que la rehabilitación no deje secuelas o que estas sean mínimas. Aunque no siempre es posible, ese ideal nos guía en cada caso que atendemos. Queremos que quienes enfrentan el dolor encuentren en él una oportunidad de renacer, de reconstruirse y de demostrar que, con el apoyo adecuado, no hay límites para lo que pueden lograr.

Más allá del dolor, la vida florece

El dolor no define a las personas; lo que las define es cómo responden a él. Y, en mi experiencia, cada paciente tiene la capacidad de transformarse y renacer más fuerte. Nuestro trabajo como profesionales es iluminar ese camino, brindando las herramientas y el acompañamiento necesario para que puedan trascender.

Hoy, invito a quienes leen estas líneas a reflexionar sobre el dolor. A verlo como una experiencia que, aunque difícil, puede traer consigo enseñanzas y oportunidades. Más allá del dolor hay vida. Y esa vida merece ser vivida con dignidad, propósito y alegría. Y sobre todo, merece ser soñada en grande.