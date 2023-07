Medellín será sede de uno de los eventos de género más grandes de América Latina. Así será la edición 2023 de She Is

Colombia volverá a ser la casa del She Is Global Forum. La quinta edición de uno de los encuentros más grandes sobre equidad de género se celebrará durante tres días en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Resiliencia para la Transformación, desde un enfoque de género, es la temática de este año.

La pasada edición del She is Global Forum se realizó en Cartagena y contó con la participación de 236 expertos; 2.000 asistentes presenciales y 11.000 virtuales provenientes de 28 países, convirtiéndose en uno de los encuentros de género más grandes de Latinoamérica.

El cierre del evento será con los “She Is Global Awards”, en el que se reconocerá a 21 mujeres en diferentes categorías : “Mujer del año en cultura”, “Mujer del año en deporte”, “Organización con poder de cambio hacia la equidad de género”, “Galardón a toda una trayectoria de vida She Is”, entre otros.

Cecilia Baena, conocida como la Chechi Baena, 20 veces campeona mundial de patinaje, será una de las speakers invitadas a She Is Global Forum 2023. “A través de mi historia de vida como deportista aprovecharé esta gran plataforma para compartir y motivar a muchas mujeres porque es clave entender que no solo somos, en mi caso, deportistas; somos mamás, esposas, hijas…Y por esos roles nos convertimos en mujeres brillantes y multifacéticas”, afirmó Baena.