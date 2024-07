En meses pasados, a varios ciudadanos les llegó a su correo una notificación por parte de la DIAN, en el que se les informaba que tenían deudas tributarias vencidas, y el no pago de ellas podría traer como consecuencia una investigación penal por parte de la Fiscalía. También, hubo casos en los que la Fiscalía citaba a los ciudadanos para investigar presuntos delitos tributarios respecto de deudas con la DIAN que ya habían prescrito (el plazo para cobrar había pasado y la DIAN no puede exigir el pago). Esto genera la siguiente duda: ¿Puede la Fiscalía investigar un delito tributario por una deuda que la DIAN no puede cobrar?