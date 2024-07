Entrevista

Así es la historia de la colombiana que se destaca como una de las 20 mejores abogadas jóvenes y que triunfa en EE.UU.

María del Pilar Rubio es una destacada abogada en Miami, además de ser destacada como una de las 20 mejores profesionales menores de 40 años por la revista Brickell. También fue nominada a Best Lawyer: Ones To Watch, por la publicación regional e internacional Best Lawyers.