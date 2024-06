“Fue un crimen a la humanidad”: abogadas de las víctimas de Chiquita Brands sobre fallo en EE.UU. por vínculos con paramilitares

M.V.: Normalmente, los casos de derechos humanos contra las empresas, llegan a un acuerdo, las empresas no dejan que lleguen a esta etapa final del fallo del jurado, no quieren que los hechos salgan a la luz del público, o no quieren seguir en el proceso, solo quieren cerrar el proceso y llegar a un acuerdo. Y Chiquita apostó para que los hechos salieran a la luz y fue un gran riesgo, porque los hechos no estaban de su lado. Y yo creo que es la primera vez, como hemos dicho, que un jurado estadounidense encuentra responsable a una empresa americana en una corte de los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos en el exterior.