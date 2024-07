Transformando hogares para el bienestar

La salud mental se ha convertido en una prioridad para muchos colombianos, y no es para menos. El Ministerio de Salud y Protección Social reveló que el 66.3% de la población colombiana ha enfrentado algún problema de este tipo, y el 44.5% de estos participantes afirmaron que la casa era el espacio donde mayores tensiones se generaban. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los espacios en los que vivimos y cómo podemos transformarlos para mejorar nuestro bienestar.

Un reciente estudio publicado por la revista Nature Mental Health indica que la exposición a la luz del día reduce el riesgo de sufrir depresión, estrés o ansiedad, mientras que recibir gran cantidad de luz en las noches incrementa en un 30% el riesgo de desarrollar enfermedades mentales. Es decir, que diseñar nuestros espacios con una correcta iluminación natural y abrir nuestras ventanas al sol, no solo ilumina nuestros hogares, sino también nuestras vidas.

Por otro lado, la acumulación de objetos dentro de los hogares no solo produce un caos visual, sino que además puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés. Un estudio de la Universidad DePaul en Chicago demuestra que el desorden no solo afecta nuestro bienestar personal, sino que también promueve la procrastinación. Es como llevar una mochila pesada en un camino largo; cada objeto innecesario es una piedra más que añadimos a nuestra carga diaria. En ese sentido, remodelar no es solo una cuestión estética; es una inversión.