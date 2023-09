A 30 años de los Acuerdos de Oslo, Israel y Palestina siguen sin una salida clara al conflicto de más de 70 años

No obstante, tanto Rabin, asesinado en 1995 por un extremista judío, y Arafat, quien falleció en 2004 por complicaciones de salud, no alcanzaron a vislumbrar la paz que habían firmado por el bien de las sociedades israelí y árabes, quienes en el 2023 cumplen 75 años de guerra continua.

No obstante, en 1949, Israel se alzó con la victoria, mientras los territorios de Gaza y Cisjordania, fueron tomados por Egipto y Jordania , respectivamente, cuyos terrenos habían sido destinados para la creación del Estado de Palestina, hecho que aún no ocurre formalmente. (A pesar de que ambos territorios cuenten actualmente con un parcial control palestino).

Una guerra por décadas

Tras varias batallas en medio del terreno árabe israelí, como la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973, ambas con victoria hebrea, los israelíes cada vez más contaban con el apoyo de las potencias occidentales mientras los palestinos se hacían con el apoyo árabe y de la extinta Unión Soviética, por lo que el panorama de esta guerra ya no solo tenía tintes nacionalistas sino también económicos y políticos globales. No obstante, no fue tan evidente como en la Guerra de Corea o de Vietnam.