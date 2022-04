A la cárcel hombre que dejó morir a su novia y la grabó mientras agonizaba

La justicia española condenó a prisión permanente a Mariano Daniel Vásquez, un hombre que en 2019 vio como su novia diabética estaba falleciendo víctima de la enfermedad y el ciudadano en lugar de ayudarla para que pudiera salvarse o buscar ayuda, prefirió grabarla con su celular mientras agonizaba poco a poco.

Cuando Susana Cortés, como se llamaba la víctima, inició la relación con Vásquez, este ya había dado serias muestras de maltrato y crueldad contra su pareja. “No voy a estar con un hombre que me machaca psicológicamente, físicamente, mentalmente...me estás hundiendo”, decía uno de los audios que le envió al ahora condenado, relatando el régimen de maltrato bajo el que vivía la mujer.

No fue la única ocasión que Cortés manifestó el miedo que le daba seguir entablando una relación con Vásquez, ya que según contaba en los audios, era bastante frecuente que se volviera agresivo en medio de las discusiones de pareja. En estas, en múltiples ocasiones llegaba a abusar agredir físicamente a la mujer. Eso sin importar la enfermedad que padecía.

Susana era diabética y, por consecuencia de su enfermedad, necesitaba inyectarse insulina diariamente. Así mismo, los padecimientos la hacían ser una persona extremadamente vulnerable y que en ocasiones necesitaba de la ayuda de terceros, esto según lo que dictaminó el fallo de la justicia española.

Susana Cortés sufría de diabetes y tenía que aplicarse diariamente inyecciones de insulina. - Foto: Getty Images

El mismo fallo de la justicia cuenta que en la noche del 17 de junio de 2019, Susana Cortés se hallaba muy mal físicamente por cuenta de la enfermedad, por lo que llamó a Vásquez para que fuese hasta su casa a auxiliarla ante la emergencia. El delito se produjo cuando el hombre llegó al hogar de su novia enferma, a la cual encontró muy deteriorada en su estado de salud por cuenta de una grave dificultad respiratoria y sin la capacidad para hacer nada por su cuenta.

“Estoy fatal, estoy muy mal, no sé a quien llamar, cariño. Me mareo, me duele todo. Ayúdame, por favor, tráeme medicamentos. No puedo ni hablar”, dice el audio que Cortés le envío a Mariano Daniel Vásquez, pidiendo por su ayuda.

Durante cuatro horas desde que el hombre estuvo en la casa de su pareja, se dedicó a grabarla en lugar de prestarle ayuda o siquiera llamar a los servicios de emergencia. Según las audiencias, Vásquez se burló en varias ocasiones de su novia que no se podía valer por ella misma, simulando que estaba auxiliándola. Además, no quiso siquiera darle una botella de agua por la que le rogó.

La crueldad y las burlas de Vásquez a Cortés terminaron siendo un agravante a la hora de la condena. - Foto:

El hombre grabó los vídeos para mostrárselos a terceros, pero también tenía material donde simulaba ayudarla en caso de que se investigara la muerte de Cortés. Según la justicia, la mujer habría sobrevivido si los servicios de emergencia la hubieran auxiliado. La mujer fue perdiendo la consciencia de a pocos hasta que sufrió una hiperglucemia que le quitó la vida después de la larga agonía.

Mariano Daniel Vásquez fue condenado a ‘prisión permanente’, una pena que en España significa que estará privado de la libertad entre 25 y 35 años. Y después de que se cumpla ese periodo de tiempo, se estudiará si se mantiene o se suspende la condena a prisión del condenado por el cargo de asesinato con enseñamiento por omisión.

La manera en que Vásquez se burló de su pareja mientras agonizaba supuso un agravante para la condena. “Actos especialmente vejatorios, de quien le debía respeto por la relación que mantenían –pareja–, y que incrementaron su sufrimiento de manera cruel e innecesaria”, dice la sentencia que condenó al hombre de 52 años, que de inmediato después de recibir la condena fue trasladado a la cárcel.