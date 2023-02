A los 70 años, abuela cumple el sueño de tener su fiesta de quince soñada tras cruda niñez

La fiesta de quince años puede llegar a ser uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, ya que representa la transición de la niñez a la adultez. Por situaciones de la vida, algunas jóvenes no pueden realizar dicha celebración, sin embargo, nunca es tarde para cumplir los sueños.

Una abuela de 70 años se hizo viral en redes sociales luego de que cumpliera uno de sus sueños de juventud, vestirse como una princesa para bailar el vals con sus quince edecanes.

La experimentada mujer aprovechó su cumpleaños número 70 para poder combinarlo con el quinceañero que nunca pudo festejar. Esto debido a una niñez bajo condiciones de vida difíciles que no permitieron realizar una fiesta con los protocolos estipulados.

Gracias al apoyo de sus hijos y nietos este sueño se puedo hacer realidad, en una nota realizada por el programa Al Rojo Vivo, se puede ver a la mujer dichosa luciendo un vestido elegante color azul y bailan el vals con sus invitados.

Esta conmemoración de su vida se da en el marco de una compleja cirugía a corazón abierto a la que deberá someterse para subsanar los problemas cardiacos que presenta. Razón por la cual dice que con la ayuda de Dios todo saldrá bien, por lo que volverá a disfrutar de su vida al lado de sus seres queridos.

El hecho ha generado diversos comentarios en redes sociales, en su mayoría de admiración por la iniciativa presentada por la abuela y sus familiares.

“Que bonito y que felicidad Dios es muy grande de concederle esa emoción a su edad Felicidades”; “Tan bella, así quise mis 15 años, pero no fue nunca y siempre he tenido ese sueño ahora tengo 57″; “Muy bonita. Felicidades”; “Mi mamá fue una de las damas de honor”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Abuela se hizo viral en TikTok tras revelar que se divorció: “Estoy feliz”

El divorcio es un proceso cuyo ‘tinte’ y efectos son diferentes en cada caso, así como también el tiempo para que la separación sea todo un hecho y las secuelas de la relación pasen a un segundo plano. Algunos viven una especie ‘duelo’ en silencio, mientras que otros sacan provecho del auge que tienen las redes sociales para compartir sus casos.

Eso fue justamente lo que hizo una adulta mayor, quien en TikTok aparece como @aidasedanolaAbuela. En esa red social la mujer contó, mientras hacía mercado, la ‘tormentosa’ relación que vivió al lado de quien ahora es su expareja porque, según ella, estaba sometida a sus designios hasta para las cosas que se pondrían en la mesa a diario.

Internautas felicitaron a la adulta mayor por la decisión de separarse, luego de que esta asegurara que vivía restringida. - Foto: TikTok @aidasedanolaabuela

“Por ejemplo, si yo quería un melón (él le decía), ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces no lo poníamos. Ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera estoy feliz”, confesó la mujer quien puso fin a un matrimonio que por más tiempo que estuvo en pie le hizo darse cuenta de que no podía continuar.

Ahora asegura que tiene libertad

@aidasedanolaAbuela reconoció que su edad y los años que estuvo al lado de su entonces esposo le representaron una dificultad para asimilar el proceso y los cambios. Sin embargo, en el video ella hizo la comparación de cómo era su vida ahora y la libertad de la que podía gozar para hacer y decidir por aspectos cotidianos que antes le eran restringidos.

“Puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana; agarrar si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga: ‘hágalo, no lo haga, siéntese’”, agregó antes de hacer mención de un caso similar al suyo y en el que supuestamente evidenció otra relación en la que solo uno de los integrantes parecía tener el control de las cosas.

En su relato, la adulta mayor dijo que un hombre le había indicado con la mirada a su pareja que debía tomar el carro del mercado. Esa actitud le hizo recordar el lapso cuando su vida estaba permeada por más de una situación similar, pero reiteró que ahora estaba llena de felicidad cuando lo dejó (a su esposo), a pesar de que el tiempo de convivencia y ser ahora una persona mayor hizo que no fuera fácil.