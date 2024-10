“Abriremos varias botellas de champán”: Viktor Orban asegura que celebrará en grande si gana Donald Trump

Donald Trump rompió el silencio tras aparente nuevo intento de asesinato en Florida: “Nunca me rendiré”

“La intención húngara se centra en lograr un alto el fuego, porque estamos convencidos de que esa guerra no se puede ganar en el campo de batalla. Simplemente, no se puede, ese es nuestro sentimiento”, dijo en una conferencia de prensa. “Necesitamos una nueva estrategia” sobre Ucrania, expresó. “Nos gustaría convencer a los líderes de la Unión Europea de que cambien esta estrategia, porque esta estrategia y esta derrota no funcionan”, añadió.