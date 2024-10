Alemania planea reformar la ley de adopción

Las reformas contemplan que dos adultos de una pareja no casada puedan adoptar juntos, o que solo un adulto de un matrimonio se convierta en madre o padre legal de un menor adoptado. En Alemania, tanto las parejas casadas como las no casadas, heterosexuales y del mismo sexo, pueden adoptar. Sin embargo, hasta ahora, en las parejas casadas, ambas deben adoptar legalmente al niño; mientras que, en el caso de las parejas no casadas, solo uno de los adultos puede convertirse en padre o madre legal del niño adoptivo.