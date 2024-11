¿Amenaza nuclear?: Rusia responde a permiso de EE. UU. de usar misiles contra su país, “echando leña al fuego”

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’, han informado de un cambio en dicha doctrina.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia.

“Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán” , afirmó.

El presidente Joe Biden autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para atacar a Rusia | Foto: Getty Images via AFP

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó informaciones de The New York Times y The Washington Post de que esta decisión, de autorizar el uso de los misiles, se adoptó en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú en la guerra contra Ucrania.