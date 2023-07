Anna y Lucy: el absurdo caso de las gemelas que comparten todo, incluso su novio; “no hay celos”

Las australianas afirmaron que 'no pueden vivir la una sin la otra'. | Foto: Instagram @annalucydecinque

Así llevan la relación de pareja

De acuerdo con Daily Mail, en cuanto a su vida sentimental, actualmente están comprometidas con un hombre al que conocieron 11 años atrás. Según revelaron Anna y Lucy, él estuvo de acuerdo en salir con las dos, un aspecto al que anteriores sujetos no habían accedido, suponiendo un revés para su intento de vida ‘equilibrada’.

El compartir el mismo novio no es siquiera una posibilidad en numerosas personas, pero sí para las australianas, quienes aseguraron no enfrentar los problemas habituales. “Compartir un novio para nosotras significa que podemos estar juntas todo el tiempo (...). No hay celos en esta relación”, confesaron.