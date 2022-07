“Apenas podía respirar”: mujer casi muere por recoger un billete tirado en la calle

Desde medios estadounidenses se ha venido difundiendo el caso de una mujer en este país que, al recoger un billete de un dólar, que estaba en el piso de un McDonald’s en Nashville, Tennesse, terminó sufriendo una intoxicación que la dejó internada en un hospital y luchando por su vida.

La mujer, que es originaria de Kentucky, fue identificada como Renne Parson; fue ella misma quien explicó su caso a través de su cuenta de Facebook, relatando que se presentó cuando en un viaje en familia entraron en Tennesse al local del restaurante para utilizar el baño. Al entrar y darse cuenta de que había un billete en el piso, no lo pensó mucho y lo recogió.

Según indicó Parson, fue justamente al montarse de nuevo en el vehículo y continuar su viaje cuando comenzó a sentirse mal; se le dificultaba respirar, tenía entumecidas las extremidades, entre otros síntomas, por los que tuvieron que llevarla de urgencia a un hospital. Por el momento, se sospecha que tuvo el billete tenía fentanilo.

“Veo un billete de un dólar en el suelo. Sin pensar absolutamente nada en ello, lo recogí. Mi cuerpo se entumeció por completo, apenas podía hablar y apenas podía respirar. Es casi como una sensación de ardor, por así decirlo, que comienza aquí en los hombros y luego simplemente baja porque es casi como si estuviera adormeciendo todo el cuerpo”, escribió en su cuenta de Facebook la estadounidense.

Sin embargo, aprovechó para recalcar que su mismo esposo ya le había advertido que no debía recoger dinero que encontrara en el piso, ya que se había prendido una alerta, que indicaba que estaban dejando billetes en el piso con fentanilo para afectar a quien lo recogiera.

“Entonces tomé una toallita para limpiarme las manos porque recordé que me dijo que no recogiera dinero del suelo porque la gente lo ha estado poniendo con fentanilo. Cuando comenzó a darme un sermón, me golpeó como una tonelada de ladrillos. De repente sentí que comenzaba”, aseguró la mujer, afirmando que justo cuando recordó la advertencia fue que comenzó a sentirse mal.

Parson continúa contando que al iniciar los síntomas su esposo condujo a toda velocidad, pasándose semáforos en rojo y esquivando el tráfico con la intención de llegar a tiempo al hospital y salvar su vida. Sin embargo, en medio del camino esta mujer se desmayó antes de llegar al centro médico, pero su esposo logró su cometido y los médicos alcanzaron a intervenir a Renne antes de que terminara en tragedia.

“Me llevó unas horas y algunos medicamentos, pero finalmente empecé a sentirme algo normal otra vez. El oficial de policía que vino a tomar nuestro informe nos dijo que era una de dos cosas: o bien el billete de dólar se cayó accidentalmente y se había usado para cortar y almacenar las drogas, o bien se dejó deliberadamente con drogas”, continuó contando Parson, recalcando que era un hecho que se había intoxicado con alguna sustancia ilegal.

Entre tanto, resaltó que lo que había pasado para que su cuerpo reaccionara paralizante había sido el contacto de la toallita húmeda con alcohol, pero tras la rápida actuación de su esposo, así como la intervención de los médicos, habrían logrado salvarle la vida.