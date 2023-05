“Aquí todos se tienen que bañar”, hombre lava hasta las cucarachas con tal de ver su casa limpia

Las cucarachas son considerados como los insectos más indeseados en los hogares del mundo, su presencia es sinónimo de desaseo, desorden y desperdicios. Sin embargo, un hombre en México se hizo viral en Tik Tok luego de que mostrara como baña los insectos de su casa, con tal de que absolutamente todo esté limpio.

Pero más allá de exterminarlas, el hombre decidió buscar una alternativa para ver su casa limpia sin quitarle la vida a los insectos, así que tomó la decisión de tomar las cucarachas y darles un refrescante baño.

En la publicación que se hizo viral se puede ver como tomó a una cucaracha de su casa y la puso bajo la caída de agua de su cocina. Mientras tanto le entrega explicaciones al insecto sobre las razones por las que debe darse un baño.

Mientras tanto le entrega explicaciones al insecto sobre las razones por las que debe darse un baño. - Foto: TikTok: @hectorharosarias

“Si si, no no, aquí todos se tienen que bañar, no puedes andar corriendo por la casa y entre la comida, toda cochina”, le dice el hombre a la empapada cucaracha. Luego la frota contra una esponja que se utiliza normalmente para lavar platos.

“¿Eh? Le gusta andar por la casa, por lo menos va a andar limpiecita, eso de andar por ahí toda hedionda por la casa, ¿Qué traes oye?”, añade el generador de contenido. Luego del baño de agua, Héctor procedió a dejar al insecto en el suelo para liberarla y permitir que continuara su camino por los rincones de la vivienda.

Luego del baño de agua, Héctor procedió a dejar al insecto en el suelo para liberarla y permitir que continuara su camino por los rincones de la vivienda. - Foto: TikTok: @hectorharosarias

El video ha generado polémica en las redes sociales, ya que algunos usuarios calificaron el accionar del hombre como maltrato animal. La plataforma Tik Tok tomó la decisión de despublicar el video, sin embargo, su viralidad del contenido se salió de control.

“Te pasaste Rebe 😂😂”; “Procede a ensuciarse nuevamente”; “Me muero 🤢🤮”; “Ese video que risa nos dio a mí y a mis hijos, de hecho por ese video te seguí 🤭”; “A mí me pareció muy chistoso el vídeo”; “Tú tienes mucho talento vas a seguir teniendo éxito”; “Lo descargué. Me siento afortunada 🥰”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Adiós a las cucarachas en la cocina

Las neveras, más precisamente su parte trasera, y los hornos, son algunos de los sectores que resultan adecuados para que estos insectos logran hacer sus nidos, debido a las características ya expuestas, por lo que, encontrar una de ellas, es síntoma de que muchas más pueden estar en lugares próximos debido a que una hembra puede llegar a poner hasta 50 huevos; a lo que se suma incluso, que cuentan con la capacidad de seguir vivas unos días después de haber perdido la cabeza.

Estas plagas merece especial atención debido a que, además del asco propio que genera el encontrarse con una de ellas, algunas sustancias excretadas por estas pueden resultar altamente contaminantes o tóxicas para los humanos, derivando en la ocurrencia de enfermedades, lo que agrava aún más el hecho de que se amañen en el mismo lugar donde preparamos los alimentos.

Las neveras, más precisamente su parte trasera, y los hornos, son algunos de los sectores que resultan adecuados para que estos insectos logran hacer sus nidos. Getty Images. - Foto: Getty Images

En ese sentido, e importante conocer algunos consejos claves para impedir su propagación, y exterminarlas de estos lugares claves de las viviendas.

El primer tip a tener en cuenta es el no generar ambientes que pueden atraer su llegada inicial, y ello consiste en evitar dejar sobras de comida expuesta.

Otro consejo ganador para prevenir el surgimiento de estos animales, es precisamente el sacar periódicamente la basura, y no dar pie a la acumulación de esta.

Por último, en la misma vía del anterior, es realizar limpiezas a fondo con mayor regularidad, dando especial protagonismo a sectores como la parte trasera de los hornos y la nevera, así como los espacios bajo estos, siendo lugares propicios para sus nidos.