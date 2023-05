Recién casado sacó a la luz infidelidades de su pareja en pleno discurso matrimonial; hizo llegar fotos a cada mesa

Se supone que el matrimonio es uno de los momentos más felices en la vida de una pareja, sin embargo, una historia contada en un reconocido de pódcast de dos mujeres inglesas, tiene impactados a miles de seguidores. Un hombre hizo públicas las infidelidades de su esposa en pleno discurso matrimonial y ante la mirada de todos los invitados.

El particular episodio fue compartido por medio del pódcast especializado en organización de eventos, Unfiltered Bride, conducido por Georgina y Beth, quienes contaron la historia que llegó a sus oídos por cuenta de una persona cercana.

“Tengo una historia que contarte, no puedo decirte quién me lo dijo porque realmente no se me permite, pero voy a contarla de todos modos”, le dice una de las presentadoras a su compañera.

Pero más allá de cancelar la ceremonia, el hombre permitió que esta se diera, sin embargo, tenía una amaga sorpresa guardada para la reunión de celebración. - Foto: TikTok: @the.unfiltered.bride

La historia habla de un novio que descubrió que la mujer con la que estaba a tan solo horas de casarse le era infiel con el padrino de bodas. Pero más allá de cancelar la ceremonia, el hombre permitió que esta se diera, sin embargo, tenía una amarga sorpresa guardada para la reunión de celebración.

“Ceremonia encantadora, se sentaron para la cena de la boda, tuvieron sus discursos de comida, los padres de los novios hicieron lo suyo”, cuenta la creadora de contenido en su pódcast.

Pero aquel dolido hombre se dio cuenta de que era el momento para que todos supieran lo que lo estaba carcomiendo por dentro.

“El novio se levanta y dice: justo antes de empezar correctamente están llegando sobres ahora, si pudieran abrirlos. Sí, esas son fotos de la novia que se cogió al padrino, así que me iré ahora”, contó la mujer a su audiencia.

Pero aquel dolido hombre se dio cuenta de que era el momento para que todos supieran lo que lo estaba carcomiendo por dentro. - Foto: Getty Images

En las fotografías se podía observar a la novia teniendo relaciones sexuales con el padrino de la boda, situación que generó gran impacto entre los asistentes al evento. Inmediatamente, el novio salió del recinto junto a sus familiares mientras que todo era confusión en la reunión.

Ante el vergonzoso e indignante episodio, los familiares de la novia tuvieron que pagar los gastos de la recepción.

El capítulo del pódcast se hizo viral en redes sociales y generó diversos comentarios respecto a personas que apoyan el actuar del traicionado hombre, mientras que otras personas aseguran que tal vez se le fue la mano al publicar fotos íntimas de la mujer.

Descubrió infidelidad por medio de unos audífonos inalámbricos

Un video se ha vuelto viral, en este una mujer le cuenta a su hermana una historia que la deja sorprendida: cómo descubrió la infidelidad de su pareja gracias a sus AirPods, los audífonos inalámbricos de marca Apple.

“Este es un capítulo de exponiendo infieles”, empieza diciendo la hermana, introduciendo la historia que está a punto de contar la joven de origen peruano.

Al inicio del relato, Evelyn cuenta cómo su novio la acompañaba al gimnasio casi a diario y un día decidió conectar sus audífonos inalámbricos al celular de su novia para escuchar música.

La joven cuenta que no sabía que los AirPods tienen la opción de mostrar su ubicación para cuando se pierden o se los roban y de esta manera puedan ser recuperados sin inconvenientes, una opción llamada “encontrar”.

Los AirPods-Pro son los auriculares inalámbricos de la marca Apple - Foto: Oficial de Apple

Fue su mejor amiga quien le hizo descubrir esta opción cuando le preguntó qué hacía en un barrio en específico, a lo que ella asombrada le respondió: “cómo sabes”?, fue allí cuando su compañera le contó que podía ver su ubicación por una opción del celular, explicándole que en el teléfono se puede ver todos los dispositivos ligados a su cuenta.

Esto le dio una brillante idea a Evelyn, quien durante dos semanas entró a revisar dónde estaban ubicados los audífonos de su novio, solo por curiosidad, hasta que un día descubrió lo inesperado.

“El juraba que yo le seguía por el celular, pero él no sabía que yo le seguía los audífonos, y los audífonos los lleva a todo lado”, dijo entre risas la peruana, mientras terminaba de contar la historia en la que descubrió la infidelidad de su pareja.

Finalmente, la joven cuenta que su novio, según veía en la ubicación que le mostraban sus audífonos, se empezó a mover. “Encima la vas a dejar hasta su casa”, dijo, asegurando que al pasar 20 minutos después de confrontarlo, él se movió de lugar. “Es que él tenía que terminar lo que inició”, dijo una amiga en el video.