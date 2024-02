Arzobispado de Toledo responde a críticas por declaraciones de sacerdotes que pedían por la muerte del papa Francisco

“El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de Youtube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular”, dice el comunicado.

Según el diario El Heraldo de España, las circunstancias no son ajenas a un hecho relevante que ocurrió el pasado mes de enero, cuando un grupo de sacerdotes, incluido el moderador de la tertulia anteriormente mencionada, Francisco José Delgado, impulsara una campaña contra la declaración papal que autorizaba la bendición a parejas homosexuales y divorciados.

En ese momento, el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, pidió esperar a “una comunicación más oficial” para pronunciarse sobre asuntos como la posibilidad expresada por el papa Francisco de “discernir adecuadamente si existen formas de bendición” de las uniones entre personas del mismo sexo “que no transmitan una concepción incorrecta del matrimonio”.