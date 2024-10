Así fue el destructivo paso del huracán Milton en la Florida. Colombianos cuentan cómo vivieron la tormenta que pasó por sus casas

Durante más de una semana las autoridades de la Florida advirtieron a las personas sobre la inminencia de un desastre natural casi sin precedentes en la historia moderna de ese Estado. El huracán Milton se alzaba como el más potente de la temporada, y a medida que avanzaban los días, el riesgo solo iba en aumento como advertencia de una tragedia anunciada. “Si no evacúan, van a morir”, decía la alcaldesa de Tampa, mientras que Joe Biden aseguraba que todo se trataba de una cuestión “de vida o muerte”.

Pero el desastre no se hizo esperar, entrada la madrugada del jueves, Milton tocó tierra en Florida, dejando de inmediato casas destruidas, vehículos volcados, árboles arrancados del suelo y casas totalmente inundadas. Los muertos, al cierre de esta edición, serían al menos diez, pero el terror para las personas que estuvieron presentes en el momento en que la tormenta llegó a sus casas fue incalculable.

La prevención era increíble, más de cinco millones de personas abandonaron el Estado, miles se refugiaron en edificios altos, llenaron las calles con arena para absorber el agua que trajera la tormenta, pusieron madera en ventanas y puertas, además se compraron miles de provisiones. Pero nada parecía ser suficiente, Biden declaraba que era cuestión de “vida o muerte”, la policía de Tampa pidió anotar nombre y fecha de nacimiento en el brazo si optaban por no evacuar.

“En mi zona fue difícil después de las 11 de la noche, vientos demasiado fuertes y mucha lluvia intensa, fue incómodo; me generó mucho miedo. Además, viví el paso de uno de los tornados y fue demasiado miedoso. Nunca había vivido algo similar”, cuenta Alejandro Echeverri a SEMANA, colombiano que fue testigo del paso de Milton en el país norteamericano.

No obstante, el balance de las autoridades es que si bien el huracán golpeó fuertemente a la Florida, por pura suerte se evitó una tragedia mayor. Según se tenía estipulado, Milton sería un huracán de categoría cinco, la más alta de todas, al momento de trocar tierra. Eso lo haría comparable al Katrina, la tormenta tropical que en 2005 dejó miles de muertos y asoló el área metropolitana de Nueva Orleans. Pero solo faltando pocas horas para su impacto inicial, se degradó a categoría cuatro, y luego, hasta categoría tres.

“Fueron lluvias constantes, vientos fuertes, las ramas de los árboles se afectaron, ya que muchas cayeron, hubo cortes de energía, pero los apagones no fueron extensos, solo de algunos minutos”, contó María Cristina Muñoz, residente en la Florida, quien esperaba un fuerte impacto para su casa y vecindario, por lo cual incluso llegó a almacenar agua en lugares frescos, compró alimentos no perecederos y tapió las ventanas y puertas de su hogar con el fin de evitar mayores percances.

Si bien el peor escenario se evitó, no significa que no haya existido un desastre natural en la Florida. Casas sin techo y paredes que terminaron totalmente destruidas por cuenta del paso del huracán, calles inundadas hasta más de un metro con personas en sus techos esperando a ser rescatadas, vientos de más de 200 kilómetros que lanzaron automóviles, árboles, grúas de construcción y todo lo que se cruzara contra edificios y hogares.

Se calcula que los daños del huracán son multimillonarios, aunque no se conoce una cifra exacta. La situación tuvo el potencial de ser un nuevo Katrina, pero, por fortuna, no ocurrió. | Foto: Getty Images

Un impacto doble

Las horas durante el paso del huracán fueron las más difíciles, ya que las personas sabían que en cualquier momento podría ocurrir algo inesperado. “Desde ayer no hemos dormido; estuvimos despiertos todo el día y toda la noche, atentos a cualquier eventualidad. Aquí muchos techos son de madera y podrían salir volando. El ruido es ensordecedor, se escuchan caer las hojas, las ramas y los árboles. Es una sensación de zozobra inmensa y un miedo terrible”, comenta Bohórquez.

“Parece que el Señor fue tan misericordioso con todos que no pasó a mayores. Y bueno, no hay afortunadamente daños físicos. Y si los existieran, como digo, yo ya tengo la experiencia de que lo más importante son las vidas. Lo material se recupera en cualquier momento, se recupera, lo más importante son las vidas. Desde que todos estemos bien, pues no importa, volvemos a empezar”, cuenta Adriana Hincapié, colombiana en la Florida, quien en el pasado sobrevivió al desastre de Armero.