Así fue el plan de Daniel Sancho para asesinar al médico colombiano Edwin Arrieta y separar y ocultar su cuerpo en 14 lugares

A medida que transcurren las horas, la información sigue clarificando el trágico asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho. Esta vez, Sancho, quien confesó ser quien acabó con la vida de Arrieta, dio detalles de cómo y cuando se llevó a cabo su plan en el hotel de la isla de Koh Phangan en Tailandia.

Según relata el medio Bangkok Post y el propio Daniel Sancho, el asesinato se efectuó exactamente a las 2 de la tarde del 3 de agosto de 2023, el cirujano llegó puntualmente a la isla tailandesa. Según lo relatado por Daniel, se encontraron en el muelle y decidieron trasladarse en motocicleta hacia la habitación de hotel donde, trágicamente, Arrieta sería asesinado más tarde.

Una vez allí, Sancho sorprendió al cirujano propinándole un golpe en el rostro que lo dejó inconsciente. Este acto facilitó considerablemente trasladarlo al baño, donde intentó reanimarlo sin éxito mediante el uso de agua.

El chef español reveló a una periodista de su país que la policía lo invitó a comer a Anantara luego de confesar el crimen. | Foto: Montaje Semana / Instagram @danisanchobanus / Instagram Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

Tras esperar cerca de una hora sin novedades, el hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, optó por llevar a cabo un desmembramiento del médico en fragmentos, un proceso que él mismo ha reconocido que duró “tres horas”. Más tarde, alrededor de las 9:00 pm del mismo día y según el testimonio proporcionado por Daniel, dispuso las secciones del cuerpo de Edwin en una bolsa de lona de considerable tamaño, así como en múltiples bolsas de plástico negras. Además, alquiló un kayak que le facilitó arrojar al mar una parte sustancial de estos restos, mientras que el remanente fue descartado en un vertedero donde recientemente han sido encontrados. Finalmente terminó en 14 pedazos.

Tras iniciar investigaciones que el mismo chef inició cuando avisó a las autoridades competentes de la desaparición de Arrieta, se concluyó que los últimos días del médico colombiano los estuvo compartiendo con Daniel Sancho y, con ayuda de material audiovisual, se pudieron obtener imágenes del pasado 2 de agosto donde se observa a los dos hombres realizando un trayecto desde el muelle de Koh Pha-Ngan hasta su hotel. El principal sospechoso terminaba siendo Daniel Sancho para la policía tailandesa.

Según el abogado de Daniel Sancho, podrían pasar varios meses antes de conocer una sentencia. | Foto: Reuters / Stringer

Según información de la Agencia EFE, donde el joven chef entregó su versión a la opinión pública y aceptó haber asesinado al médico cordobés, el español tambien afirmó que: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Sancho, hijo reconocido actor Rodolfo Sancho.

¿Qué se viene para el confeso asesino?

Aparentemente, según información de Sancho, que le brindó a la periodista española Patricia López, ‘el caso se había cerrado’, esto por haber colaborado con la justicia local en el esclarecimiento del crimen. Si bien se mantiene detenido y muy probablemente estará en una celda, el homicida resalta que lo han tratado de buena manera, e incluso lo invitaron a comer en uno de los mejores restaurantes de la isla y puede mantener comunicación desde su teléfono móvil, en el cual respondió la breve charla que tuvo con la periodista especializada en investigación.

Sancho habló por primera vez del crimen. | Foto: Twitter: @Ricardo24687222

“Estoy bien, me trataron muy bien. La policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, es Anantara. Vamos, yo seguramente ya haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel en el que he estado en mi vida”.