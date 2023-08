Insólita confesión de Daniel Sancho tras haber asesinado al médico Edwin Arrieta: la policía lo invitó a cenar “al mejor hotel de la isla”

“Estoy bien, me trataron muy bien. La policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, es Anantara. Vamos, yo seguramente ya haya estado en Anantara y seguramente es el mejor hotel en el que he estado en mi vida”, dice la primera parte del relato que le entregó el confeso asesino del médico Edwin Arrieta.

“Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que me estoy diciendo es por qué estáis siendo tan buenos conmigo y me están diciendo ‘pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento’”, agregó Sancho en conversación con la periodista Patricia López.