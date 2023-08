“Como sufriría”, desgarrador testimonio de la hermana de Edwin Arrieta, médico brutalmente asesinado en Tailandia

El viaje

El escabroso hallazgo

| Foto: via REUTERS

Las autoridades iniciaron la búsqueda sin mayor éxito en las primeras horas del reporte; sin embargo, gracias a unos recolectores de basura comenzó a revelarse la noticia del escabroso asesinato. | Foto: via REUTERS

Desgarrador testimonio de la familia

Darling Arrieta aseguró que no conocían a Daniel Sancho y afirma que les duele profundamente imaginar el dolor de Edwin, más considerando que jamás tendrán los detalles de lo que pasó, desde su perspectiva: “eso a mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso... cómo sufriría". | Foto: Foto 1: Instagram @danisanchobanus / Foto 2: Twitter @AndresCalleA

Darling Arrieta aseguró que no conocían a Daniel Sancho y afirma que les duele profundamente imaginar el dolor de Edwin, más considerando que jamás tendrán los detalles de lo que pasó, desde su perspectiva: “eso a mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso... cómo sufriría. No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo se lo hizo”.