Daniel Sancho: así fue el paso a paso del macabro crimen del médico Edwin Arrieta en Tailandia. Se conocen nuevos detalles

El Viaje

El paso por la isla

La desaparición

El primer rastro de la muerte del médico fue el pasado jueves. Según declaraciones de una persona allegada al médico a Caracol Radio, Sancho en algún momento se habría comunicado con la familia, en ese lapso en que ellos estaban buscándolo pero no sabían nada de su muerte.

“No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Contexto: “No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Versiones

De acuerdo con lo revelado por Caracol Radio, la mujer conocida del médico que pidió no ser identificada, reveló que en esos días en que la familia perdió comunicación con el médico, lograron comunicarse telefónicamente por Daniel Sancho y le preguntaron por su paradero.

Ante esta indagación, el chef les habría respondido que le perdió el rastro: “Una hermana toma el celular que él (Edwin) dejó en Chile, le escribe al joven (Daniel Sancho) y este le dice que mejor lo llame a su número de WhatsApp. Cuando hablan, le dice que le perdió el rastro, que consumieron alucinógenos y que no sabía nada de Edwin”, comentó la amiga.

Darling, hermana de Arrieta, aseguró que la familia no conocía a Daniel Sancho, que solamente sabían que Edwin tenía varios amigos españoles y asegura que Sancho está “usando la ausencia de su hermano, que no se va a poder defender”, para decir muchas cosas de él. | Foto: Foto cortesía de Darlin Arrieta Arteaga

La hermana del médico, Darling Arrieta, dialogó también comentó a Caracol Televisión que Edwin anhelaba conocer el mundo y que su mamá se preocupaba de que realizar tantos viajes: “Edwin, por Dios, no te da miedo estar cogiendo tanto avión”, afirma que le preguntaba a su hijo, quien la calmaba ante sus preocupaciones.

Darling aseguró que la familia no conocía a Daniel Sancho, que solamente sabían que Edwin tenía varios amigos españoles y asegura que Sancho está “usando la ausencia de su hermano, que no se va a poder defender”, para decir muchas cosas de él. “Está ensuciando el nombre de mi hermano”, aseguró la mujer entre lágrimas a Caracol Televisión.

Los amigos del médico tampoco dan crédito a las versiones de que eran pareja. “Se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España”, afirmó un médico amigo de Arteaga al diario español y explicó: “ Me contó que estaban armando un negocio con otros socios españoles y me enseñó fotos en las que salían juntos en España”.

Además, el colega de la víctima aclaró: “Hablé con él, el pasado viernes, un día antes de su partida a Tailandia y me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida”.

Añadió que “Edwin y yo hablábamos mucho de mujeres... Que fuera un crimen pasional me llama mucho la atención”. De acuerdo con la información pública de Daniel Sancho, también se conocía como un hombre heterosexual.

El mensaje a la novia

“ Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos ”.

| Foto: via REUTERS

Daniel Sancho fue enviado a una cárcel en Tailandia por un juez, tras confesar el homicidio del médico colombiano, Edwin Arrieta. | Foto: via REUTERS

Según el medio español As, el chef habría hablado por teléfono con ella después de la captura. “ Daniel se habría hecho con un teléfono para ponerse en contacto con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, una chica llamada Paula ”, aseguró Miguel Frigenti. “En esta llamada Daniel habría confesado el crimen. La versión que da a sus amigos y a su novia Paula es que mata al cirujano mediante dos puñetazos”, dice el citado medio.

La confesión

En la comisaría de Koh Phangan, Daniel Sancho admitió su culpabilidad delante de sus abogados de oficio. Puntualmente reconoció: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.