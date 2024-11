“Terminamos el año sin ninguna denuncia de corrupción, el mundo volvió a confiar en Brasil y el sesgo ideológico dejó de existir en nuestras relaciones comerciales internacionales”. Con esta frase Jair Bolsonaro despidió 2019 y calificó su primer año de mandato como “victorioso”. El presidente brasileño no escatimó en autoreconocimientos: “los números positivos de la economía, el crecimiento de turistas, el éxito del sector agropecuario y la libertad económica demuestran que todo marcha bien”, insistió. Pero las cifras dicen lo contrario.

La última encuesta de la empresa Datafolha no deja bien parado al mandatario. El boom de la ultraderecha en Brasil se desinfló tan rápido como creció. Bolsonaro arrancó en enero del año pasado con una popularidad del 49 por ciento. Hoy solo 29 por ciento de los brasileños apoya su gestión, mientras 36 por ciento considera que las cosas van por mal camino. Sus más fieles votantes desconocen estas y otras encuestas, bajo el argumento de que las financian la oposición y grupos guerrilleros del exterior.

Bolsonaro recogió a los desencantados. Prometía orden, perseguir con mano dura al hampa y a los corruptos, permitir a la gente portar armas para defenderse y darle un viro económico total a un país aquejado por la crisis de 2014 . Era una carta polémica pero esperanzadora para quienes ya no creían en el movimiento sindical y, como las iglesias evangélicas, consideraban que el PT y los partidos marxistas rompían los valores familiares y las buenas costumbres.

Por otro lado el ministro de economía Paulo Guedes, un típico exponente de la escuela de Chicago, adelanta el mayor paquete de privatizaciones en la historia de Brasil. Los empresarios no quieren quedarse por fuera. Para muchos, Guedes es el poder a la sombra de un presidente que ha reconocido su ignorancia en esos temas.

Sin embargo, la economía no se ha recuperado tanto no como la dupla Bolsonaro-Guedes afirma ni como la gente esperaba. A principios del año pasado, los analistas creían que Brasil iba a crecer al 2,5 por ciento. Sin embargo, cerró el año al 1 por ciento, mientras los desempleados aumentaron de 7,6 millones en 2012 a 13,4 millones este año. Por si fuera poco, el Financial Times cuestionó a comienzos de diciembre la veracidad de los datos macroeconómicos expuestos por el ejecutivo, al que señaló de maquillar las cifras.