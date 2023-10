Atención: Gaza está incomunicada, mientras Israel incrementa ataques por aire y tierra en el territorio palestino

La pérdida de internet y de la telefonía propina un golpe adicional a un sistema médico y de ayuda que los trabajadores de asistencia dijeron ya estaba a punto de venirse abajo, abrumado por el número de heridos y la escasez de suministros debido al bloqueo impuesto por Israel desde hace semanas.. (Photo by Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images