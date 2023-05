Autoridades ordenaron la evacuación de la base nuclear más grande Europa por riesgo a bombardeos entre Rusia y Ucrania

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) recibió una notificación de evacuar la planta de energía nuclear Zaporizhzhya de Ucrania (ZNPP) ubicada en la ciudad de Enerhodar. En los alrededores, vive el personal de la central, la cual es monitoreada constantemente.

Desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, el número de empleados se ha reducido en el transcurso de 15 meses. Sin embargo, la zona ahora es peligrosa y la vida de los funcionarios corre peligro.

El director general de OIEA, Rafael Mariano Grossi informó que han estado monitoreando el lugar para evaluar el impacto potencial de la seguridad tecnológica y física nuclear. Además, señaló que las condiciones de la planta son cada vez más tensas, estresantes y desafiantes para los trabajadores junto a sus familias.

Rafael Mariano Grossi - Foto: OIEA

Cabe recordar que esta central es la planta de energía nuclear más grande de Europa. Sumado a ello, se localiza en la primera línea en una región del sur de Ucrania que tiene alta presencia de militares.

La señal de alarma para evacuar el lugar han sido los constantes bombardeos que han percibido por el conflicto entre ambas naciones. Esta situación es peligrosa, en especial allí porque puede entrar en contacto con material nuclear.

La base nuclear se encuentra bajo el control de militares rusos. - Foto: Getty Images

“La situación general en el área cercana a la central nuclear de Zaporizhzhya se está volviendo cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa. Estoy extremadamente preocupado por los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear que enfrenta la planta”, señaló Grossi al indicar que hay que actuar para prevenir la amenaza de un accidente nuclear grave y conservar el bienestar de la población y medio ambiente.

Por otro lado, OIEA también señaló que la base nuclear debe ser protegida, por lo que a partir del monitoreo se llevarán a cabo otras medidas. No obstante, expertos de la Agencia no han podido visitar Enerhodar en los últimos días, por lo que no han constatado de primera mano el estado de la planta.

“Es parte de una evacuación temporal más amplia en la región supuestamente anunciada el viernes”, informó la entidad.

No obstante, la información declarada por el director de la base nuclear, Yuri Chernichuk, es diferente. El ruso afirmó que el personal no está siendo evacuado, pero si conformó que están llevando a cabo medidas para garantizar la seguridad nuclear del sitio, el cual tiene seis reactores apagados.

En el marco de la guerra, la central ya ha sido atacada anteriormente. Para el 4 de marzo del año pasado, la central estaba en manos de las fuerzas rusas, funcionando con normalidad y sin tener daños comprometedores con la seguridad. Empero, las autoridades ucranianas indicaron que el lugar había sido atacado por un fuerte bombardeo.

Vista aérea de la base. - Foto: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

A medida que pasaron los meses, las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos, lo cual resultó en un incendio controlado posteriormente por los bomberos de Ucrania. Desde marzo de 2022 la planta está controlada por Rusia, aunque está en suelo ucraniano.

La base nuclear cuenta con tecnología de Estados Unidos, por lo cual el país norteamericano le advirtió a Rusia que no la toque. Por medio de una carta procedente de la Oficina de Políticas de No Proliferación del Departamento de Energía, bajo la vocería de la directora Andrea Ferlike, se solicitó a la planta no manipular el contenido nuclear propiedad de ellos.

Cualquier uso de esta tecnología sin autorización correspondería a un delito, poniendo en riesgo a los habitantes y seguridad nacional en general. Entre la prohibición, está el acceso, posesión, control, revisión, exportación, almacenamiento, incautación, revisión, envío, transferencia o cualquier otra acción que amerite la manipulación del contenido nuclear.