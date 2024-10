Bad Bunny y Jennifer López impulsan a Kamala, mientras la campaña de Trump intenta distanciarse de la ‘broma’ sobre Puerto Rico

Bad Bunny compartió a través de historias de Instagram un vídeo de Harris en el que la candidata dice: “Nunca olvidaré lo que hizo y lo que no hizo Donald Trump cuando Puerto Rico necesitaba un líder solidario y competente. Abandonó la isla, intentó bloquear la ayuda después de devastadores huracanes consecutivos y no ofreció más que toallas de papel e insultos” .

El cantante Bad Bunny con el premio a canción del año, ventas, por "Tití me preguntó" en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Marta Lavandier). | Foto: AP

“¿Esto es en serio? Esto es una falta de respeto”, lamentó Luis Fonsi ante el monólogo de Hinchcliffe. “Está bien tener diferentes puntos de vista, pero seguir este camino racista no está bien. Estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño, estoy muy orgulloso de ser latino. No estamos de acuerdo con este odio constante. Está bastante claro que esta gente no nos respeta, pero aun así, quieren nuestro voto”, agregó el intérprete.