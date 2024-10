Lluvia de rechazos a comediante de la campaña de Trump que llamó a Puerto Rico una “isla de basura”

En su broma, Hinchcliffe, conocido por su podcast de comedia Kill Tony, dijo: “Están pasando muchas cosas. No sé si lo sabían, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”. La frase pareció tener una recepción mixta. Dos republicanos del estado de Florida, que tiene una importante población puertorriqueña, estuvieron entre quienes criticaron la broma.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar dijo que estaba “repugnada” por el “comentario racista”. Dijo en X que no “refleja los valores del Partido Republicano”, refiriéndose al partido, y señaló que miles de puertorriqueños sirvieron en el ejército. El senador estadounidense Rick Scott también rechazó las declaraciones. “El chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es verdad”. Agregó que los puertorriqueños son gente increíble y estadounidenses increíbles.