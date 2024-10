¿Qué pasará en Estados Unidos si Donald Trump pierde las elecciones? Expertos responden

Según Donald Nieman, experto en política de la Universidad de Binghamton en Nueva York, Trump probablemente reaccionará de forma intensa si pierde nuevamente. “Si pierde este año, no tengo dudas de que alegará fraude, no dejará piedra sin remover para revertir los resultados y se negará a asistir a la toma de posesión de Harris”, explicó Nieman. Añadió que Trump “no solo es un mal perdedor, es alguien que nunca admitirá que perdió”, dijo a la AFP.

En su intento de revertir las elecciones pasadas, según un informe del Congreso, Trump intentó incluso involucrar al Departamento de Justicia, aunque ahora ya no cuenta con el apoyo de los recursos del gobierno federal. A pesar de esto, sigue difundiendo teorías sin fundamento sobre el voto por correo y el recuento, además de acusar a Kamala Harris de “espiar” su campaña y de estar detrás de sus múltiples procesamientos. También la señaló de violar la Constitución al sustituir a Joe Biden como candidata demócrata.

“Violencia esporádica”

Esta vez, Trump y sus aliados han tomado en cuenta la objeción de no haber presentado demandas a tiempo en 2020 y, anticipándose a la votación, han interpuesto más de cien demandas que cuestionan aspectos clave del proceso electoral, desde el registro de votantes hasta los criterios para votar. Aunque la mayoría de estos casos no se resolverán antes del día de las elecciones, algunos analistas coinciden en que el verdadero objetivo de estas demandas es generar desconfianza en el recuento de votos.

Sin embargo, otros sugieren que la verdadera preocupación este año radica en tácticas de intimidación que podrían llevarse a cabo en los estados más reñidos el mismo día de las elecciones. El grupo de expertos People For the American Way ha advertido que activistas, defensores de la teoría del fraude electoral, están reclutando funcionarios electorales para operar en estos estados estratégicos.