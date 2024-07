¿Biden o Trump?: El poder de los latinos en las elecciones de Estados Unidos

“Somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca”, explica Clarissa Martínez de Castro, de la iniciativa Voto Latino de Unidos US. Un 14,7% de los estadounidenses que cumplen con los requisitos para votar en las presidenciales de noviembre son latinos (36,2 millones), según proyecciones del Pew Research Center. Con unos 13 millones sin registrarse, el potencial para captar votantes es grande. A ese dato se suma el porcentaje de abstencionistas como Villamizar.

“Solo la mitad vota”

“Tal vez (...) no estamos recibiendo los nuevos votantes porque no les estamos prestando atención a ellos hasta dos o tres semanas antes del día de las elecciones”, agregó.

Insatisfacción

“Antes tú podías aspirar a comprar una casa aquí. ¿Hoy en día? Hasta el mercado de la semana está difícil. (...) La cosa se ha puesto mala, y me pongo a pensar si no habría que darle otra chance a Trump”, reflexiona. Pero algunos líderes de la comunidad mantienen que no habrá sorpresas en noviembre.