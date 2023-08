Cinco jóvenes fueron torturados y asesinados por un cartel mexicano, esto es lo que se sabe

Más detalles del macabro hallazgo

¿Por qué ellos?

Este es un video de la finca donde grabaron a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en la pared Graffitis que dicen lo siguiente: "Bienvenidos" "MZ" "A Slaughtering is the best medicine" "Una matanza es la mejor medicina" "Perro que no es fiel nacio pa Gato"… pic.twitter.com/35Uu4v15fV

De manera un poco indolente tildó la opinión pública la forma en que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no diera pistas de que su gobierno vaya a intervenir en la investigación, ya que la prensa, al preguntarle sobre el caso, el mandatario fingió no haber escuchado la pregunta. No obstante, en un acto de defensa, el izquierdista aclaró: “Soy un hombre de sentimientos, no puedo burlarme del dolor”, aseverando que no debía disculparse por no haber escuchado la pregunta.