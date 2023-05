Colombiana se enorgullece de vender tamales en España y dar a conocer la cultura del país

El tamal es un plato tradicional de países de Latinoamérica como México y Colombia, elaborado con diferentes ingredientes según sea la región. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común: están envueltos en hojas de plátano o maíz, entre otras.

Según lo menciona el portal Receta Gratis, generalmente en Colombia este plato está compuesto de zanahoria, cerdo, pollo y/o carne, que dentro de una variedad, se destacan los tamales tolimenses por su sabor y textura.

Por tal razón, el 24 de junio se celebra el Día del Tamal, que según menciona El Nuevo Día de Ibagué, para el 2022, la Alcaldía de la ciudad consideró que —para esa fecha— por lo menos se vendieron más de 40 mil tamales.

Es tal el sabor del tamal tolimense que ha llegado a Europa, más exactamente a Cantabria, España, donde la colombiana, Stella Espinosa, por más de ocho años ha deleitado a los europeos con el sabor del Tolima.

Una historia emprendedora

De acuerdo con la revista Ibagué Evoluciona, de la Alcaldía de esa ciudad, Espinosa tiene un origen en el barrio Gaitán, en donde surgió dicha tradición.

Cuando llegó a Europa se encontró que para preparar el tamal tolimense, los productos nacionales no eran fáciles de encontrar e “hizo enlace con una distribuidora de productos latinos para mantener el sabor original”, señala.

Existen varios tipos de tamal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Hace nueve años hago tamales en España. Inicié con 50 platos, ofreciéndole a los conocidos, amigos cercanos, pero poco a poco fui aumentando la cantidad porque los clientes hablaban de mis tamales, y me recomendaban con otras personas. Hoy en día tengo que hacer como mínimo 100 tamales para que no se me queden personas sin el producto”, afirmó la colombiana.

Cabe destacar que “la mamá de Stella, quien reside en Ibagué, le enseñó la técnica a través de videollamadas, cuando recién llegó al país ibérico”, dice el texto.

“Para mí es una satisfacción poder elaborar este plato típico de mi tierra tolimense, para que las personas que vivimos lejos podamos disfrutar de la comida que tanto añoramos de nuestro país. Es un orgullo también saber que cada vez más españoles saben qué es un tamal y lo disfrutan. Deseo continuar con este proyecto y seguir haciendo felices a las personas que disfrutan de mis tamales”, concluyó Espinosa.

Pero como bien se mencionó más adelante, el tamal es tradicional en Latinoamérica, por esto algunos extranjeros parecen no saber cómo disfrutarlo. Así lo manifestó el usuario de TikTok identificado como Garettsikes, que aseguró que unos vecinos latinos de su padre le regalaron unos tamales mexicanos, así que tenía curiosidad de probarlos para conocer su sabor.

El tamal es un alimento tradicional. Cocina Edicion 11 Recetas Tamal Foto: Mario Inti Garcia - Foto: Mario Inti Garcia

La experiencia de un extranjero al comer tamal mexicano

Antes de degustarlos, el tiktoker puso los tamales en el horno microondas durante unos segundos para calentarlos, y luego llegó el momento de la verdad. El hombre tomó un cuchillo y rebanó los tamales en rodajas más pequeñas. Hasta ahí todo en orden, sin embargo, el tema se salió de control cuando tomó un trozo y se lo llevó a la boca sin quitarle la hoja de maíz que lo envolvía.

El hombre se comió la hoja. - Foto: TikTok: @sizzlesikes2.0

El generador de contenido se llevó el tamal con todo y hoja a la boca, lo comenzó a masticar, pero se notó en su rostro que algo no estaba bien, así que como pudo sacó con sus dedos los residuos triturados que no compaginaba con el sabor del producto.

El video ya cuenta con más de 3.3 millones de reproducciones, así como cientos de comentarios en los que las personas no se explican por qué nadie le dijo desde un principio que a los tamales hay que sacarles la hoja para poderlos comer.