¿Con Trump se acerca el fin de Maduro? Principales líderes de la oposición venezolana opinan en SEMANA y dan luz de esperanza

Maduro rodeado

El cerco contra Maduro aumenta. Como se recordará, el régimen de Miraflores se burló del Gobierno Biden y de su intento, en los acuerdos de Barbados, de tener unas elecciones transparentes. A cambio, el año pasado, la Casa Blanca relajó las sanciones económicas contra la dictadura. Maduro no solo no cumplió, sino que ha mostrado su cara más represora.

Paralelamente, esta semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen tratos comerciales con el Gobierno venezolano, que no es reconocido por Washington desde 2015. El texto tiene como nombre ‘Prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario ilegítimo de Venezuela’ (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime –BOLIVAR–), y ahora tendrá que ser aprobado por el Senado y el presidente de turno de la Casa Blanca.Pero la dictadura no demoró en mostrar su indignación. “De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, antivalores contenidos en este nuevo ataque criminal”, aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Internacionales del régimen. Señaló que dicha medida viola la carta de la ONU.