Congresista petrista elogia “transparencia” de las elecciones en Rusia, pese a que Vladimir Putin ganó a punta de artimañas

Los otros tres candidatos, que no desafiaron abiertamente a Putin, obtuvieron 4,31%, 3,85% y 3,20% respectivamente, según este resultado que no incluye los votos en el extranjero. La comisión electoral rusa y el Kremlin elogiaron el lunes la victoria “récord” de Vladimir Putin en los comicios presidenciales, un resultado forjado a base de reprimir a la oposición y presentado como una prueba de la unión nacional tras la ofensiva en Ucrania . “Es un indicador récord” de votos, afirmó la jefa de la comisión electoral, Ella Pamfilova.

Putin, de 71 años de edad, fue reelegido para su quinto mandato con 87,28% de votos , informó la comisión tras el escrutinio de todos los colegios electorales del país. El mandatario ruso celebró su victoria el domingo por la noche, al término de tres días de elecciones sin un candidato opositor real. Los otros tres candidatos obtuvieron 4,31%, 3,85% y 3,20% respectivamente, según este resultado que no incluye los votos en el extranjero.

Es un resultado “excepcional” y la “confirmación elocuente del apoyo del pueblo” ruso al presidente, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, logró 10 puntos más que en 2018. Para Putin, este resultado muestra una Rusia que no se dejará “intimidar” por sus adversarios.

En su discurso, Putin se felicitó por la “consolidación política interna”, dos años después de la ofensiva contra Ucrania y de las sanciones occidentales contra el país. “No importa quién o cuánto quieran intimidarnos, no importa quién o cuánto quieran aplastarnos”, dijo. “No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro. Nunca”.

En el marco de su viaje, escribió en X: “Finalizan las elecciones en Rusia, durante tres días estuve como observador invitado, inicia el preconteo y al parecer 7 de cada 10 votos de los cuatro candidatos son para Vladimir Putin al menos en este puesto en la universidad de ingeniería. He participado en 6 países y en 8 elecciones como observador, pero me sorprendió la vigilancia y transparencia del sistema electoral ruso. - Cámaras en todos los centros de votación que cualquier ciudadano puede ver en tiempo real. - Testigos electorales de los partidos presentes - Observadores y expertos de 78 países que visitamos en promedio 15 puestos de votación - El centro cívico monitorea todo el país con voluntarios. - Al ser tres días se reduce la abstención en el país más grande del mundo y que pueden votar 112 millones de personas - Las personas con discapacidad o adultos mayores pueden solicitar votar desde sus casas - Casi 5 millones de personas votaron de manera virtual previa inscripción. - Todos los centros de votación con vigilancia de la policía - Me llamó la atención la poca publicidad de los candidatos, solo vi una valla en tres días y ningún afiche. Esperemos que la decisión soberana del pueblo ruso y pronto de las elecciones en Ucrania abra puentes al diálogo y salida negociada al doloroso conflicto de la región”.