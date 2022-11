Críticas al presidente de México, AMLO, porque marchará para conmemorar su propio Gobierno

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, convocó a una marcha el próximo domingo 27 de noviembre; el motivo, la conmemoración del cuarto aniversario de su posesión.

“AMLO, el mejor estratega político en las últimas décadas de nuestro país nos está convocando a la que podría ser su última marcha”, anuncia el usuario que se identifica como Alexis Daniel en sus redes. El reconocido político José Narro Céspedes, quien cuenta con más de 50 mil seguidores en Twitter celebra también la idea y manifiesta con contundencia su apoyo: “¡Tenemos presidente! Todas y todos convocados a salir a las calles para seguir fortaleciendo este gran movimiento de Transformación. El próximo 27 de noviembre nos vemos para caminar del Ángel de la Independencia al Zócalo. ¡AMLO no está solo!”.

Mientras que otras personas como Denise Dresser, una reconocida crítica del Gobierno y activista, con más de 4 millones de seguidores, se opone a la iniciativa, calificándolo como un gesto de narcisismo: “Razones detrás de la marcha convocada por AMLO: No le gusta perder y quiere cambiar la percepción de que perdió su ‘reforma’ al INE. No está haciendo una buena lectura de la realidad. Confunde su papel. Ya no es luchador social opositor, es presidente de todos, Narcisismo”. Otro internauta menos reconocido, @danieloso, explica la manifestación con estas palabras: “AMLO convocará a una marcha por AMLO donde acudirá AMLO hacia donde vive AMLO y terminará con un discurso de AMLO, a favor de AMLO”.

De qué marcha hablan quienes mencionan la revancha

El pasado domingo se celebró en México una multitudinaria manifestación, opositora al gobierno de López Obrador, en contra de una reforma que busca hacer el Gobierno de izquierda frente al INE, el Instituto Nacional Electoral.

“Los que se manifestaron ayer (...) lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

La reforma, que sería de tipo constitucional, busca modificar al INE para que sus consejeros y magistrados sean elegidos por voto directo. Actualmente son designados por el Legislativo y el presidente acusa a sus magistrados de haber avalado fraudes en los años 2006 y 2012, cuando perdió las elecciones y argumentó que había sido un fraude.

Además, la reforma propone un recorte presupuestal del Instituto, lo que disminuiría su capacidad de control y trabajo en las elecciones.

Aunque el partido oficialista Morena tiene la mayoría en el Congreso bicameral, al ser una reforma constitucional se necesita la aprobación de dos tercios de los votos, es decir que requeriría de parte de AMLO y de Morena, negociar el apoyo de una fracción opositora.

El INE, que antes era conocido como el Instituto Federal Electoral, fue creado en 1990 con el objetivo de que los comicios fueran realizados por ciudadanos, sin ninguna intervención del Gobierno.

Justamente José Woldenberg, quien fuera el primer presidente del INE cuando fue fundado, se manifestó en contra de la propuesta asegurando que es una forma de alinear el órgano electoral a los intereses del Gobierno actual: “No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del Gobierno, no al autoritarismo. Sí a la democracia; sí a un México democrático”, dijo frente al Monumento de la Revolución el exfuncionario, en declaraciones recogidas por CNN en español.

Durante la marcha del pasado domingo, cientos de ciudadanos ocuparon el Paseo de la Reforma en rechazo a los cambios propuestos bajo el nombre “Marcha por la Democracia”. De acuerdo con CNN en Español, habrían salido a las calles cerca de 200.000 personas, aunque los organizadores de la marcha sostienen que fueron más un millón de manifestantes, mientras que muchos opositores, como el secretario de Gobierno de México D.F., Martí Batres, sostienen que no fueron más de 12.000 los asistentes.