La perra rescatista Frida, símbolo de esperanza en el terremoto de México de 2017 y otras catástrofes internacionales, murió este martes a causa de padecimientos propios de su avanzada edad, informó la secretaría de Marina.

“Querida Frida, aunque tu partida nos duele, hoy la Familia Naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste: nobleza, lealtad y amor”, publicó la institución mexicana en su cuenta oficial de Twitter.

“Gracias por servir a México, siempre vivirás en nuestros corazones”, agregó la Marina, que acompañó el mensaje con un video que muestra momentos de la vida y labor de la perra.

El desempeño de Frida y de otros elementos caninos de la institución resaltan la “lealtad, afecto y solidaridad de los animales hacia los humanos”, destacó la Marina en un comunicado.

La imagen de la perra, vestida con su equipo de protección, se convirtió en un símbolo de esperanza durante los terremotos que sacudieron México en 2017 y se replicó en decenas de carteles, anuncios y hasta camisetas.

La Secretaría de Marina, institución a la que estaba adscrita, recordó que la perra de raza labrador color miel, nació el 12 de abril de 2009 y culminó su entrenamiento de búsqueda y rescate en un tiempo récord de ocho meses, cuando suele durar 12.

Una rescatista con todas las letras

Su primera misión fue durante el terremoto de 2010 en Haití, en el que murieron más de 300.000 personas, donde recuperó a 12 personas vivas y a 12 sin vida.

Posteriormente, tras una explosión en enero de 2013 en el edificio sede de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en Ciudad de México, ubicó a 8 personas fallecidas. En 2017, en un deslave en Ecuador, Frida localizó los cadáveres de 20 personas.

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En el sismo del 7 de septiembre de 2017 que sacudió el sur de México y dejó 100 fallecidos, Frida ubicó a una persona sin vida. Días después, en el terremoto del 19 de septiembre en Ciudad de México, cuyo saldo fue de 370 muertos, la perra halló a dos fallecidos.

Frida se retiró del servicio el 24 de junio de 2019, cuando entregó su equipo táctico, que consistía en unas gafas, un chaleco y una cubierta para sus patas, y recibió un juguete como símbolo de su nueva vida.

Hasta el momento de su fallecimiento, Frida había quedado en custodia de la Secretaría de Marina.

Manifestaciones de apoyo

Decenas de usuarios manifestaron su tristeza por la muerte de Frida. “Gracias por todo y por tu gran nobleza” dijo un usuario, alguien más añadió “Esta perrita nos unió, nos dio consuelo y nos dio esperanza”, usando la etiqueta #HastaSiempreFrida. “Gracias por la ayuda que nos brindaste a los humanos, en respuesta, prometo seguir ayudando en lo que pueda a los peluditos”, escribió una conmovida usuaria.

El Consejo Ciudadano de México, que se describe como el vínculo entre la ciudadanía y el gabinete de seguridad y justicia, manifestó “la perrita Frida se convirtió en un símbolo de lealtad y esperanza para todos los mexicanos en un momento doloroso como lo fue el sismo de 2017, ahora ha cruzado el arcoíris y desde la ciudadanía la recordamos con amor, ¡gracias Frida!

Con información de AFP.

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